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Коломыйченко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коломыйченко Яков Иванович

Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Коломыйченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.03.1908

Дочь: Аверич Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Радомская Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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