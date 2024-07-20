Коломыйченко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коломыйченко Яков Иванович
Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Коломыйченко Михаил Иванович
Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.03.1908
Дочь: Аверич Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Радомская Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Коломыйченко Стефанида Фёдоровна
Смерть
Неизвестно