Аверич Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверич Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверич Владимир Иванович

Мать ребёнка: Аверич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхтина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Аверич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверич Михаил Иванович

Мать ребёнка: Аверич Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверич Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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