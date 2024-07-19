Аверич Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аверич Иван
Мать: Аверич Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Сын: Аверич Николай Михайлович
Мать ребёнка: Аверич Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: Аверич Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
1972
Мать ребёнка: Аверич Валентина Андреевна
Смерть
Неизвестно