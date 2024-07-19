Аверич Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверич Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аверич Иван

Мать: Аверич Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аверич Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Аверич Николай Михайлович

Мать ребёнка: Аверич Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Аверич Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Аверич Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Аверич Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Аверич Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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