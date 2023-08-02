Абисалов Тепсарико
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Абисалова Нагъа
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Абисалова Госагис
Мать ребёнка: Абисалова Нагъа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паша
Мать ребёнка: Абисалова Нагъа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абисалова Нагъа
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно