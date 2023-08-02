Абисалов Асланбек (Абе) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абисалов Асланбек (Абе)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Около 1929 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абисалов Тепсарико

Мать: Абисалова Нагъа

Рождение ребёнка
Около 15.09.1929

Дочь: Абисалова Лима

Мать ребёнка: Тулатова Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тулатова Дина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова Дина

Смерть
Неизвестно
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