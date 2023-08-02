Абисалов Асланбек (Абе)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абисалов Тепсарико
Мать: Абисалова Нагъа
Рождение ребёнка
Около 15.09.1929
Дочь: Абисалова Лима
Мать ребёнка: Тулатова Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тулатова Дина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулатова Дина
Смерть
Неизвестно