Абисалова (Кулиева) Нагъа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абисалова (Кулиева) Нагъа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Абисалов Беппа (Борис)

Отец ребёнка: Абисалов Тепсарико

Урсдон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Абисалова Госагис

Отец ребёнка: Абисалов Тепсарико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паша

Отец ребёнка: Абисалов Тепсарико

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абисалов Асланбек (Абе)

Отец ребёнка: Абисалов Тепсарико

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Урсдон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
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