Абисалов Беппа (Борис)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Абисалов Тепсарико
Мать: Абисалова Нагъа
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Дзахоева Тамара
Мать ребёнка: Цаликова Мадинат
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Абисалов Казбек
Мать ребёнка: Цаликова Мадинат
Смерть
Около 1970
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания