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Абисалов Беппа (Борис)

Место рождения

Урсдон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Абисалов Тепсарико

Мать: Абисалова Нагъа

Урсдон, Алагирский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Дзахоева Тамара

Мать ребёнка: Цаликова Мадинат

Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Абисалов Казбек

Мать ребёнка: Цаликова Мадинат

Смерть
Около 1970
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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