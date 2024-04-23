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Маркелл Аполлонович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

27.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1877

Отец: Аполлон Тихонович

Мать: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1877
Бракосочетание
12.12.1899

Жена: Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
?.01.1900

Сын: Андрей Маркеллович

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Степан Маркеллович

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1904

Дочь: Александра Маркелловна

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Федотья Маркелловна

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1909

Сын: Василий Маркеллович

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Пётр Маркеллович

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Матвей Маркеллович

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Мария Маркелловна

Мать ребёнка: Анна Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1919

Сын: Иван Маркеллович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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