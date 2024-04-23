Маркелл Аполлонович
Место рождения
Дата рождения27.10.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1877
Отец: Аполлон Тихонович
Мать: Екатерина Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1877
Бракосочетание
12.12.1899
Жена: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
?.01.1900
Сын: Андрей Маркеллович
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
03.11.1901
Сын: Степан Маркеллович
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
20.04.1904
Дочь: Александра Маркелловна
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Федотья Маркелловна
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
24.03.1909
Сын: Василий Маркеллович
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
11.06.1911
Сын: Пётр Маркеллович
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Матвей Маркеллович
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Мария Маркелловна
Мать ребёнка: Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
08.05.1919
Сын: Иван Маркеллович
Мать ребёнка: не указана