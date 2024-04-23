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Екатерина Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

21.09.1909

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Георгий Григорьевич

Мать: Василиса Алексеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.05.1862

Дочь: Гликерия Михайловна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1870

Муж: Аполлон Тихонович

Рождение ребёнка
20.03.1871

Сын: Тимофёй Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон Тихонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1873

Сын: Корнилий Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон Тихонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Никифор Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон Тихонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1877

Сын: Маркелл Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон Тихонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Мирон Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон Тихонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1883

Сын: Онисим Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон Тихонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Митрофан Аполлонович

Отец ребёнка: Аполлон Тихонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
21.09.1909

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