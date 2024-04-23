Екатерина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти21.09.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Георгий Григорьевич
Мать: Василиса Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1862
Дочь: Гликерия Михайловна?
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
25.05.1870
Муж: Аполлон Тихонович
Рождение ребёнка
20.03.1871
Сын: Тимофёй Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон Тихонович
Рождение ребёнка
12.09.1873
Сын: Корнилий Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон Тихонович
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Никифор Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон Тихонович
Рождение ребёнка
27.10.1877
Сын: Маркелл Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон Тихонович
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Мирон Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон Тихонович
Рождение ребёнка
11.01.1883
Сын: Онисим Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон Тихонович
Рождение ребёнка
01.06.1884
Сын: Митрофан Аполлонович
Отец ребёнка: Аполлон Тихонович
Смерть
21.09.1909