Мирон Аполлонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирон Аполлонович

Мирон Аполлонович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

14.08.1880

Дата смерти

28.03.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880

Отец: Аполлон Тихонович

Мать: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1880
Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Матрёна Демьяновна

Рождение ребёнка
07.10.1909

Дочь: Прасковья Мироновна

Мать ребёнка: Матрёна Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1910

Сын: Степан Миронович

Мать ребёнка: Матрёна Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Ксения Мироновна

Мать ребёнка: Матрёна Демьяновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
28.03.1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.