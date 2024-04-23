Мирон Аполлонович
Место рождения
Дата рождения14.08.1880
Дата смерти28.03.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880
Отец: Аполлон Тихонович
Мать: Екатерина Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1880
Бракосочетание
21.01.1909
Жена: Матрёна Демьяновна
Рождение ребёнка
07.10.1909
Дочь: Прасковья Мироновна
Мать ребёнка: Матрёна Демьяновна
Рождение ребёнка
27.11.1910
Сын: Степан Миронович
Мать ребёнка: Матрёна Демьяновна
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Ксения Мироновна
Мать ребёнка: Матрёна Демьяновна
Смерть
28.03.1912