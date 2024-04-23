Аполлон Тихонович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти17.01.1886
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.05.1870
Жена: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
20.03.1871
Сын: Тимофёй Аполлонович
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
12.09.1873
Сын: Корнилий Аполлонович
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.06.1875
Сын: Никифор Аполлонович
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Никита Аполлонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1877
Сын: Маркелл Аполлонович
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
14.08.1880
Сын: Мирон Аполлонович
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
11.01.1883
Сын: Онисим Аполлонович
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
01.06.1884
Сын: Митрофан Аполлонович
Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна
Смерть
17.01.1886
Рождение ребёнка
1894
Сын: Андрей Аполлонович
Мать ребёнка: не указана