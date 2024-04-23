Аполлон Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАполлон Тихонович

Аполлон Тихонович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

17.01.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Тихон 1

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
25.05.1870

Жена: Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
20.03.1871

Сын: Тимофёй Аполлонович

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
12.09.1873

Сын: Корнилий Аполлонович

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1875

Сын: Никифор Аполлонович

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Никита Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1877

Сын: Маркелл Аполлонович

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Мирон Аполлонович

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.01.1883

Сын: Онисим Аполлонович

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.06.1884

Сын: Митрофан Аполлонович

Мать ребёнка: Екатерина Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
17.01.1886
Рождение ребёнка
1894

Сын: Андрей Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.