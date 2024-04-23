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Анна Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Георгий Георгиевич

Мать: Елена Георгиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
12.12.1899

Муж: Маркелл Аполлонович

Рождение ребёнка
?.01.1900

Сын: Андрей Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Рождение ребёнка
03.11.1901

Сын: Степан Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1904

Дочь: Александра Маркелловна

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.10.1906

Дочь: Федотья Маркелловна

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1909

Сын: Василий Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1911

Сын: Пётр Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.06.1913

Сын: Матвей Маркеллович

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1914

Дочь: Мария Маркелловна

Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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