Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Георгий Георгиевич
Мать: Елена Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.12.1899
Муж: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
?.01.1900
Сын: Андрей Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
03.11.1901
Сын: Степан Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
20.04.1904
Дочь: Александра Маркелловна
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
13.10.1906
Дочь: Федотья Маркелловна
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
24.03.1909
Сын: Василий Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
11.06.1911
Сын: Пётр Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
28.06.1913
Сын: Матвей Маркеллович
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович
Рождение ребёнка
09.08.1914
Дочь: Мария Маркелловна
Отец ребёнка: Маркелл Аполлонович