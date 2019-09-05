Загретдинова Гельнур
Место рожденияд.Алькеево Буинского р-на
Дата рождения27.03.1941
Дата смерти05.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загретдинов Рустам
Рождение ребёнка
1962
Сын: Загретдинов Расим
Отец ребёнка: Загретдинов Рустам
Рождение ребёнка
?.09.1964
Сын: Загрутдинов Радиф
Отец ребёнка: Загретдинов Рустам
Рождение ребёнка
05.10.1964
Дочь: (Загрутдинова) Гелюса
Отец ребёнка: Загретдинов Рустам
Рождение ребёнка
28.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загретдинов Рустам
Смерть
05.09.2019