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Загретдинова Гельнур

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

27.03.1941

Дата смерти

05.09.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

1962 г.р.
1964 г.р.
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загретдинов Рустам

Рождение ребёнка
1962

Сын: Загретдинов Расим

Отец ребёнка: Загретдинов Рустам

Рождение ребёнка
?.09.1964

Сын: Загрутдинов Радиф

Отец ребёнка: Загретдинов Рустам

Рождение ребёнка
05.10.1964

Дочь: (Загрутдинова) Гелюса

Отец ребёнка: Загретдинов Рустам

Рождение ребёнка
28.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загретдинов Рустам

Смерть
05.09.2019

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