Загретдинов Рустам
Место рожденияд.Алькеево Буинского р-на
Дата рождения10.10.1936
Дата смерти07.10.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Загретдинова Гельнур
Рождение ребёнка
1962
Сын: Загретдинов Расим
Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур
Рождение ребёнка
?.09.1964
Сын: Загрутдинов Радиф
Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур
Рождение ребёнка
05.10.1964
Дочь: (Загрутдинова) Гелюса
Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур
Рождение ребёнка
28.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур
Смерть
07.10.2019