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Загретдинов Рустам

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

10.10.1936

Дата смерти

07.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936

Отец: Фаттахов Загретдин

Мать: Фаттахова (Ишмухаметова) Махибадар Шакирзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
1962

Сын: Загретдинов Расим

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
?.09.1964

Сын: Загрутдинов Радиф

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
05.10.1964

Дочь: (Загрутдинова) Гелюса

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
28.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

Смерть
07.10.2019

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