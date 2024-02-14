Загретдинов Расим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загретдинов Расим

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Загретдинов Рустам

Мать: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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