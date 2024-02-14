Загрутдинов Радиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.199
Сын: Загрутдинов Рафис Радифович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
?.09.1964
Отец: Загретдинов Рустам
Мать: Загретдинова Гельнур
Рождение ребёнка
30.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно