Загрутдинов Радиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загрутдинов Радиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

199 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.199

Сын: Загрутдинов Рафис Радифович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
?.09.1964

Отец: Загретдинов Рустам

Мать: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
30.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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