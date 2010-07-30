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(Загрутдинова) Гелюса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1964

Дата смерти

30.07.2010

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1964

Отец: Загретдинов Рустам

Мать: Загретдинова Гельнур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.2010

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