Осипова (Полушкина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Полушкина) Анна Васильевна

Место рождения

Сунеево, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

29.06.1929

Дата смерти

25.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929

Отец: Полушкин Василий

Мать: Полушкина Катерина

Сунеево, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.07.1934

Дочь: Белякова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Осипов Федор Михайлович

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Федор Михайлович

Смерть
25.11.2001
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