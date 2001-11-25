Осипова (Полушкина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.06.1929
Дата смерти25.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929
Отец: Полушкин Василий
Мать: Полушкина Катерина
Рождение ребёнка
22.07.1934
Дочь: Белякова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Осипов Федор Михайлович
Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.2001