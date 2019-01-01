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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3090Ичалки (Ичалы, Троицкое), с. вл.при р. Пьяне.48273009091025Церквей православных 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
715. Ичалки (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 451, жителей 2087, волостное правление (уездный город 64¾ в.), 2 церкви православных, 5 кузн., Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ичалки15621000510135930123469648113
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Ичалки26256030—
Водяная мельница: Нейдгарта при с. Ичалках иа р. Пьяне86030—
Три караулки в лесу «Боръ» А. Б. Нейдгарта при с. Ичалках1255255
Хутор: «Борисовский» Д. Б. Нейдгарта при с. Ичалках4654236
Хутор: «Соломенаа» Орлова при с. Ичалках358286
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Ичалки село171Ичалковск. 2463Ичал. п/о—1540110
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17442Ичалкисело55°27'44°30'N-38-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22739000135с Ичалкисело