село Ичалки, Перевозский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Ичалки

Перевозский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3090Ичалки (Ичалы, Троицкое), с. вл.при р. Пьяне.48273009091025Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ичалковская волость
715. Ичалки (Троицкое), село бывшее владельческое, при речке Пьяне, дворов 451, жителей 2087, волостное правление (уездный город 64¾ в.), 2 церкви православных, 5 кузн., Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ичалковская волость
село Ичалки15621000510135930123469648113

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Ичалковская волость
с. Ичалки26256030
Водяная мельница: Нейдгарта при с. Ичалках иа р. Пьяне86030
Три караулки в лесу «Боръ» А. Б. Нейдгарта при с. Ичалках1255255
Хутор: «Борисовский» Д. Б. Нейдгарта при с. Ичалках4654236
Хутор: «Соломенаа» Орлова при с. Ичалках358286

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Смирновская волость
Ичалки село171Ичалковск. 2463Ичал. п/о1540110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Перевоз
17442Ичалкисело55°27'44°30'N-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Перевозский
22739000135с Ичалкисело

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