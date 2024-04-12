Белякова (Осипова) Валентина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Осипова) Валентина Фёдоровна

Место рождения

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

22.07.1934

Дата смерти

10.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934

Отец: Осипов Федор Михайлович

Мать: Осипова Анна Васильевна

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1960

Дочь: Белякова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Беляков Василий Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Василий Иванович

Смерть
10.02.1989
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