Белякова (Осипова) Валентина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1934
Дата смерти10.02.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1934
Отец: Осипов Федор Михайлович
Мать: Осипова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1960
Дочь: Белякова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Беляков Василий Иванович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1989