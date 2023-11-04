Осипов Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1908
Дата смерти08.01.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908
Отец: Осипов Михаил
Рождение ребёнка
22.07.1934
Дочь: Белякова Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Осипова Анна Васильевна
Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Анна Васильевна
Смерть
08.01.1958