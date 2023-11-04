Осипов Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1908

Дата смерти

08.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1908

Отец: Осипов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1934

Дочь: Белякова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Осипова Анна Васильевна

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Анна Васильевна

Смерть
08.01.1958
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