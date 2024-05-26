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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3100Сунеево, д. вл.при рч. Келе.5139125436496
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
718. Сунеево, село бывшее владельческое, при реке Келе, дворов 202, жителей 1003, церковь православная, 6 ветряных мельниц, кузница
Список населённых мест Нижегородской губернии 1911 года
Название№ТипДворовКатегория крестьянСельское обществоМестность
Сунеево227Село85бывш. Огарева1-е обществоК югу от северной части реки Пьяны
Сунеево227Село54бывш. Шлыковой2-е обществоК югу от северной части реки Пьяны
Сунеево227Село42бывш. Ленц3-е обществоК югу от северной части реки Пьяны
Сунеево227Село76бывш. Ушаковой4-е обществоК югу от северной части реки Пьяны
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Сунеево119562322
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Сунеево село516Сунеевский1072Ичал. п/о—1240110
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19338Сунеевосело55°25'44°29'N-38-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22739000150с Сунеевосело