село Сунеево, Перевозский, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Сунеево

Перевозский, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
3100Сунеево, д. вл.при рч. Келе.5139125436496

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ичалковская волость
718. Сунеево, село бывшее владельческое, при реке Келе, дворов 202, жителей 1003, церковь православная, 6 ветряных мельниц, кузница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1911 года

НазваниеТипДворовКатегория крестьянСельское обществоМестность
Российская империя, Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Ичалковская волость
Сунеево227Село85бывш. Огарева1-е обществоК югу от северной части реки Пьяны
Сунеево227Село54бывш. Шлыковой2-е обществоК югу от северной части реки Пьяны
Сунеево227Село42бывш. Ленц3-е обществоК югу от северной части реки Пьяны
Сунеево227Село76бывш. Ушаковой4-е обществоК югу от северной части реки Пьяны

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Княгининский уезд, Ичалковская волость
с. Сунеево119562322

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Смирновская волость
Сунеево село516Сунеевский1072Ичал. п/о1240110

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Перевоз
19338Сунеевосело55°25'44°29'N-38-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Перевозский
22739000150с Сунеевосело

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