Савинчева Василиса Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева Василиса Ефимовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Евфимий Парфентьевич

Мать: Матрона Димитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
09.11.1812

Муж: Савинчев Николай Савельевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1814

Сын: Савинчев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Савинчев Николай Савельевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Николаевна

Отец ребёнка: Савинчев Николай Савельевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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