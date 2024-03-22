Савинчева Василиса Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Евфимий Парфентьевич
Мать: Матрона Димитриевна
Бракосочетание
09.11.1812
Рождение ребёнка
01.07.1814
Сын: Савинчев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Савинчев Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Николаевна
Отец ребёнка: Савинчев Николай Савельевич
Смерть
Неизвестно