Савинчев Николай Савельевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Савинчев Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1812
Рождение ребёнка
01.07.1814
Сын: Савинчев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Савинчева Василиса Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Николаевна
Мать ребёнка: Савинчева Василиса Ефимовна
Смерть
Неизвестно