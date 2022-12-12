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Савинчев Андрей Николаевич

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.07.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1814

Отец: Савинчев Николай Савельевич

Мать: Савинчева Василиса Ефимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.01.1830

Жена: Савинчева Иустиния Никитишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1834

Сын: Савинчев Трофим Андреевич

Мать ребёнка: Савинчева Иустиния Никитишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Савинчева Иустиния Никитишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинчев Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Савинчева Иустиния Никитишна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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