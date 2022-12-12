Савинчев Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1814
Бракосочетание
29.01.1830
Рождение ребёнка
20.09.1834
Сын: Савинчев Трофим Андреевич
Мать ребёнка: Савинчева Иустиния Никитишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Савинчева Иустиния Никитишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинчев Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Савинчева Иустиния Никитишна
Смерть
Неизвестно