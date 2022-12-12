Матрона Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Димитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Савинчева Василиса Ефимовна
Отец ребёнка: Евфимий Парфентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евфимовна
Отец ребёнка: Евфимий Парфентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евфимий Парфентьевич
Смерть
Неизвестно