Матрона Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Димитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Димитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Савинчева Василиса Ефимовна

Отец ребёнка: Евфимий Парфентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евфимовна

Отец ребёнка: Евфимий Парфентьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евфимий Парфентьевич

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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