Евфимий Парфентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Парфентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Савинчева Василиса Ефимовна
Мать ребёнка: Матрона Димитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Евфимовна
Мать ребёнка: Матрона Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Димитриевна
Смерть
Неизвестно