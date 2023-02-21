Евфимий Парфентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфимий Парфентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Парфентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Савинчева Василиса Ефимовна

Мать ребёнка: Матрона Димитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Евфимовна

Мать ребёнка: Матрона Димитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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