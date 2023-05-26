Голубятов Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолубятов Михаил Григорьевич

Голубятов Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1951

Отец: Голубятов Григорий Алексеевич

Мать: Мастрюкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодухина Нина Владимировна

Рождение ребёнка
02.02.1974

Дочь: Голубятова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Солодухина Нина Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодухина Нина Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.