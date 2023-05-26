Голубятов Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1974
Дочь: Голубятова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Солодухина Нина Владимировна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодухина Нина Владимировна