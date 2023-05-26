Голубятов Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1912
Дата смерти1981
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912
Отец: Голубятов Алексей
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубятов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Мастрюкова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубятова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Мастрюкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1951
Сын: Голубятов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Мастрюкова Мария Ивановна
Смерть
1981