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Голубятов Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1912

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1912

Отец: Голубятов Алексей

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубятов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Мастрюкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубятова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Мастрюкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мастрюкова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1951

Сын: Голубятов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Мастрюкова Мария Ивановна

Смерть
1981

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