Мастрюкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастрюкова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1912

Дата смерти

15.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912

Отец: Мастрюков Иван Родионович

Мать: Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубятов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубятов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Голубятов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубятова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Голубятов Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубятов Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.1951

Сын: Голубятов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Голубятов Григорий Алексеевич

Смерть
15.12.1986

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