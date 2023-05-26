Мастрюкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1912
Дата смерти15.12.1986
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912
Отец: Мастрюков Иван Родионович
Мать: Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубятов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубятов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Голубятов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубятова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Голубятов Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1951
Сын: Голубятов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Голубятов Григорий Алексеевич
Смерть
15.12.1986