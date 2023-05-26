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Солодухина Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1954

Дата смерти

23.02.1915

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954

Отец: Солодухин Владимир Михайлович

Мать: Савельева Полина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубятов Михаил Григорьевич

Смерть
23.02.1915
Рождение ребёнка
02.02.1974

Дочь: Голубятова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Голубятов Михаил Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубятов Михаил Григорьевич

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