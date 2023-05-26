Солодухина Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1954
Дата смерти23.02.1915
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1915
Рождение ребёнка
02.02.1974
Дочь: Голубятова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Голубятов Михаил Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубятов Михаил Григорьевич