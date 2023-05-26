Солодухин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодухин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1954

Дочь: Солодухина Нина Владимировна

Мать ребёнка: Савельева Полина Федоровна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Солодухин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Савельева Полина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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