Солодухин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1954
Дочь: Солодухина Нина Владимировна
Мать ребёнка: Савельева Полина Федоровна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Солодухин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Савельева Полина Федоровна
Смерть
Неизвестно