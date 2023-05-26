Савельева Полина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1954
Дочь: Солодухина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Солодухин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Солодухин Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Солодухин Владимир Михайлович
Смерть
1975