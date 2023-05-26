Савельева Полина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева Полина Федоровна

Савельева Полина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1954

Дочь: Солодухина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Солодухин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Солодухин Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Солодухин Владимир Михайлович

Смерть
1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.