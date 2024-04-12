Пыжъянов Федор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжъянов Федор Осипович

Место рождения

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист, 175
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Пыжъянов Степан Федорович

Мать ребёнка: не указана

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Пыжъянов Леонтий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Пыжъянов Никита Федорович

Мать ребёнка: не указана

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
1715

Сын: Пыжъянов Федор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1728
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
После 1756
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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