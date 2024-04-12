Пыжъянов Федор Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1687
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист, 175
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Пыжъянов Степан Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Пыжъянов Леонтий Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Пыжъянов Никита Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Рождение ребёнка
1715
Место жительства
С 1728
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
После 1756