Пыжъянов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Пыжъянов Федор Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Пыжьянова) Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Пыжьянова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Пыжъянов Мартемьян Федорович
Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист