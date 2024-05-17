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Пыжъянов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Пыжъянов Федор Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова Ефимья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Пыжьянова) Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Пыжьянова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Пыжъянов Петр Федорович

Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Пыжъянов Мартемьян Федорович

Мать ребёнка: Пыжьянова Ефимья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист
Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 77 лист

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