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Пыжъянов Никита Федорович

Место рождения

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Пыжъянов Федор Осипович

Мать: не указана

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Пыжьянова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Пыжьянова Анна Никитична

Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Пыжьянов Нефед Никитич

Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Пыжьянов Андрей Никитич

Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Пыжьянов Федот Никитич

Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Смерть
1793
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот

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