Пыжъянов Никита Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1714
Отец: Пыжъянов Федор Осипович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Пыжьянова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Пыжьянова Анна Никитична
Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Смерть
1793
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот