Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Пыжьянова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Пыжьянова Анна Никитична
Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Смерть
1792
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот