Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжьянова (Пажгина) Агафья Степановна

Место рождения

Большое Кошаево, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Кошаево, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Пыжьянова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Пыжьянова Анна Никитична

Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Пыжьянов Нефед Никитич

Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Пыжьянов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Пыжьянов Федот Никитич

Отец ребёнка: Пыжъянов Никита Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Никита Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 оборот
Смерть
1792
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 76 оборот