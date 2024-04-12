Пыжъянов Степан Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1695
Отец: Пыжъянов Федор Осипович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Пыжъянов Василий Степанович
Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Пыжьянов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Короткого Анна Степановна
Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно