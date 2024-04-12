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Пыжъянов Степан Федорович

Место рождения

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: Пыжъянов Федор Осипович

Мать: не указана

Зюзинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Пыжъянов Василий Степанович

Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Пыжьянов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Короткого Анна Степановна

Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Пыжьянов Иван Степанович

Мать ребёнка: Пыжьянова Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно
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