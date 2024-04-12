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Пыжъянов Василий Степанович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Пыжъянов Степан Федорович

Мать: Пыжьянова Ксенья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Пыжьянов Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Пыжьянова Варвара Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
14.09.1756 ст.

Сын: Пыжьянов Лука Васильевич

Мать ребёнка: Пыжьянова Варвара Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1036лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыжьянова Варвара Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно
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