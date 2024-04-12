Пыжъянов Василий Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1730
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Пыжьянов Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Пыжьянова Варвара Васильевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
14.09.1756 ст.
Мать ребёнка: Пыжьянова Варвара Васильевна
ГАКО, фонд237, оп75, дело1690, 1036лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно