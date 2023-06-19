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Пыжьянова Варвара Васильевна

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Пыжьянов Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Пыжъянов Василий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Василий Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно