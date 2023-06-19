Пыжьянова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Пыжьянов Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Пыжъянов Василий Степанович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно