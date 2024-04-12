Пыжьянова (Падукова) Ксенья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1711
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Пыжъянов Василий Степанович
Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Пыжьянов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Короткого Анна Степановна
Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно