Пыжьянова (Падукова) Ксенья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПыжьянова (Падукова) Ксенья Федоровна

Пыжьянова (Падукова) Ксенья Федоровна

Место рождения

Падуково, Кишертский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Падуково, Кишертский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Пыжъянов Василий Степанович

Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Пыжьянов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Короткого Анна Степановна

Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Пыжьянов Иван Степанович

Отец ребёнка: Пыжъянов Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжъянов Степан Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 49 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close