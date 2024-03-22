Новиков Лукоян Федорович
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1786
Сын: Новиков Дмитрий Лукоянович
Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Новикова Агафья Лукояновна
Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна
Рождение ребёнка
18.04.1800
Сын: Новиков Григорий Лукоянович
Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна
Рождение ребёнка
24.07.1810
Дочь: Новикова Христина Лукояновна
Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Новикова Евдокия Лукояновна
Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно