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Новиков Лукоян Федорович

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Новиков Федор Обросимович

Мать: Новикова Зиновия Петровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Новиков Дмитрий Лукоянович

Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Новикова Агафья Лукояновна

Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1800

Сын: Новиков Григорий Лукоянович

Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1810

Дочь: Новикова Христина Лукояновна

Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Новикова Евдокия Лукояновна

Мать ребёнка: Новикова Василиса Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Василиса Никитовна

Смерть
Неизвестно
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