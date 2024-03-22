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Новикова Зиновия Петровна

Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1732

Дата смерти

15.05.1807

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Сын: Новиков Василий Федорович

Отец ребёнка: Новиков Федор Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Новиков Лукоян Федорович

Отец ребёнка: Новиков Федор Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Новикова Василиса Федоровна

Отец ребёнка: Новиков Федор Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Федор Обросимович

Смерть
15.05.1807
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: за старостью
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