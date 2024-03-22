Новикова Зиновия Петровна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти15.05.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Рождение ребёнка
1748
Сын: Новиков Василий Федорович
Отец ребёнка: Новиков Федор Обросимович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Новиков Федор Обросимович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Новикова Василиса Федоровна
Отец ребёнка: Новиков Федор Обросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1807
Причина смерти: за старостью