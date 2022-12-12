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Новиков Федор Обросимович

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Новиков Обросим Васильевич

Мать: Новикова Акулина Кирилловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748

Сын: Новиков Василий Федорович

Мать ребёнка: Новикова Зиновия Петровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Новиков Лукоян Федорович

Мать ребёнка: Новикова Зиновия Петровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Новикова Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Новикова Зиновия Петровна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Зиновия Петровна

Смерть
Неизвестно
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