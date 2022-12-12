Новиков Федор Обросимович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1748
Сын: Новиков Василий Федорович
Мать ребёнка: Новикова Зиновия Петровна
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Новикова Зиновия Петровна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Новикова Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Новикова Зиновия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно