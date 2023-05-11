Новиков Обросим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Новиков Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Новиков Федор Обросимович
Мать ребёнка: Новикова Акулина Кирилловна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Новиков Михаил Обросимович
Мать ребёнка: Новикова Акулина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно