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Новиков Обросим Васильевич

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Новиков Василий Иванович

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1728

Сын: Новиков Федор Обросимович

Мать ребёнка: Новикова Акулина Кирилловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1733

Сын: Новиков Михаил Обросимович

Мать ребёнка: Новикова Акулина Кирилловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Акулина Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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