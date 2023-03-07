Новиков Михаил Обросимович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Новикова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Новикова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Новикова Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Новикова Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно