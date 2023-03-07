Новиков Михаил Обросимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Михаил Обросимович

Новиков Михаил Обросимович

avatar

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Новиков Обросим Васильевич

Мать: Новикова Акулина Кирилловна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Новикова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Новикова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Новиков Илья Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Новикова Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Новикова Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Агрофена Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Агрофена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close