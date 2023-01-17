Новикова Агрофена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Агрофена Васильевна

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Новикова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Новикова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Новиков Илья Михайлович

Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Новикова Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Новикова Катерина Михайловна

Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Михаил Обросимович

Смерть
Неизвестно
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