Новикова Агрофена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Новикова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Новикова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Новикова Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Новикова Катерина Михайловна
Отец ребёнка: Новиков Михаил Обросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно