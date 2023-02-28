Новикова Акулина Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Новиков Федор Обросимович
Отец ребёнка: Новиков Обросим Васильевич
Рождение ребёнка
1733
Сын: Новиков Михаил Обросимович
Отец ребёнка: Новиков Обросим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно