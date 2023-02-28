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Новикова Акулина Кирилловна

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Место рождения

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1728

Сын: Новиков Федор Обросимович

Отец ребёнка: Новиков Обросим Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1733

Сын: Новиков Михаил Обросимович

Отец ребёнка: Новиков Обросим Васильевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Обросим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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