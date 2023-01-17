Новиков Дмитрий Лукоянович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
07.02.1804
Рождение ребёнка
28.10.1806
Дочь: Новикова Неонила Дмитриевна
Мать ребёнка: Новикова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1817
Мать ребёнка: Новикова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1822
Сын: Новиков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Новикова Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно