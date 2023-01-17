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Новиков Дмитрий Лукоянович

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Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Новиков Лукоян Федорович

Мать: Новикова Василиса Никитовна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1804

Жена: Новикова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
28.10.1806

Дочь: Новикова Неонила Дмитриевна

Мать ребёнка: Новикова Анисья Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1817

Сын: Новиков Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Новикова Анисья Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1822

Сын: Новиков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Новикова Анисья Васильевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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