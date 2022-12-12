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Новикова Василиса Никитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Новиков Дмитрий Лукоянович

Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Новикова Агафья Лукояновна

Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1800

Сын: Новиков Григорий Лукоянович

Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1810

Дочь: Новикова Христина Лукояновна

Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Новикова Евдокия Лукояновна

Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Лукоян Федорович

Смерть
Неизвестно
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