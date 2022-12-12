Новикова Василиса Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Новиков Дмитрий Лукоянович
Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Новикова Агафья Лукояновна
Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович
Рождение ребёнка
18.04.1800
Сын: Новиков Григорий Лукоянович
Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1810
Дочь: Новикова Христина Лукояновна
Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Новикова Евдокия Лукояновна
Отец ребёнка: Новиков Лукоян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно